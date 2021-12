Le président polonais s'oppose à la loi controversée sur les médias

Le texte, adopté par le parlement polonais le 17 décembre et voulu par le parti populiste PiS (Droit et justice) au pouvoir, devait empêcher les entreprises n'appartenant pas à l'Espace économique européen (EEE, qui comprend les 27 États de l'UE, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) de détenir une participation majoritaire dans les entreprises de médias polonais.

Protéger le paysage médiatique?

"Des risques graves"

Le PiS contrôle déjà la télévision publique TVP, devenue un atout majeur du gouvernement populiste, et la plus grande partie de la presse régionale.

La Pologne et l'UE sont engagées dans un bras de fer depuis plusieurs années, et Bruxelles a lancé la semaine dernière une procédure d'infraction à la suite d'arrêts contestant la primauté du droit européen en Pologne.