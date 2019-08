Le président tsar Poutine fête ses 20 ans à la tête du Kremlin

Le Président russe domine le Kremlin depuis maintenant 20 ans. Un pouvoir sans partage, avec l’aide des oligarques et qu’il construit sur fond de conflit avec l’Occident.

Le 31 décembre 1999, Boris Eltsine annonce sa démission. Dans la foulée de son discours télévisé, il donne le nom de son successeur désigné, en accord avec la Constitution de la Fédération de Russie. Ce sera Vladimir Vladimirovitch Poutine, 46 ans, Président du gouvernement et ancien directeur du FSB, les services secrets intérieurs russes.

Formé sur le terrain en Allemagne de l’Est durant la guerre froide, Poutine est à l’origine un agent du KGB. À la réunification de l’Allemagne en 1990, il revient dans la ville de son enfance, Saint-Pétersbourg. Là, toujours agent du KGB, il prend une couverture et devient conseiller aux relations internationales et aux investissements étrangers d’Anatoli Sobtchak. Élu maire de l’ex-Léningrad, le libéral Sobtchak avait été le professeur de droit et mentor de Poutine… Mais aussi de Dmitri Medvedev.

"Après 20 ans au pouvoir, entouré de flagorneurs, il a sûrement changé. Et pas dans le bon sens." Nikolaï Svanidzé Journaliste et historien

C’est le début d’une ascension fulgurante pour Poutine. Après quelques années passées dans l’administration de Saint-Pétersbourg, Poutine commence sa carrière moscovite. Arrivé à la capitale en 1996, il est bombardé directeur des services de renseignement intérieur en 1998, Premier ministre le 9 août 1999 et est désigné Président le 31 décembre suivant. Depuis, hormis son jeu de chaises musicales en 2008-2012 avec Dmitri Medvedev, il n’a jamais quitté son poste. Et il reste depuis 1999 le leader incontesté du Kremlin.

Diplomatie de conflit

Pourtant enclin à développer des partenariats avec l’Occident et à continuer les réformes libérales débutées sous Mikhaïl Gorbatchev puis Eltsine, Vladimir Poutine s’en est vite retourné à ses vieux réflexes. Premier coup d’éclat: l’éclatement du second conflit tchétchène, à peine deux semaines après son arrivée au gouvernement.

Poutine avait promis de traquer les insurgés, ce fut chose faite: près de 20.000 morts côté tchétchène au crépuscule du conflit en 2009. Depuis, le Président russe n’a cessé de dériver toujours plus loin des valeurs démocratiques qu’il semblait pourtant jadis prendre en exemple. Il perd alors confiance en les démocraties libérales: en 2004, la Révolution orange et l’élargissement européo-otanien aux pays d’Europe de l’Est sont vus comme une incursion occidentale dans la sphère d’influence de Moscou. Le syndrome de la forteresse Russie est toujours présent, les Russes se voyant "assiégés" par un Occident toujours plus vorace.

Autocrate esseulé

En 2007, Poutine tire à boulets rouges sur les États-Unis et le monde unipolaire créé par Washington au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La rupture est nette. Un an plus tard, craignant de voir la Géorgie tomber dans le giron de l’Otan, Moscou utilise les divisions ethniques du pays et envoie son appareil militaire régler le conflit civil. L’annexion de la Crimée en 2014 et l’intervention en Syrie finissent de parfaire son message: la Russie est de retour. Mais pour combien de temps? Le Président tsar est esseulé, sa popularité s’effrite depuis un an et l’économie russe stagne à une croissance de 0,5% par an.

Le démocrate a laissé la place à l’autocrate. Et l’autocrate sait contenter ses oligarques. La fin de son second et dernier mandat arrive en 2022… Poutine, et après?