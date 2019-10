Le prix Sakharov décerné à l'intellectuel ouïghour emprisonné Ilham Tohti

Ancien professeur d'économie dans une université de Pékin, Ilham Tohti a été condamné, en 2014, par la justice chinoise à la prison à vie pour "séparatisme" , lors d'un procès qui avait suscité l'indignation de gouvernements étrangers et d'organisations de défense des droits humains.

Ce jeudi, le Parlement européen a décidé de lui remettre le prix Sakharov 2019. Les autres finalistes étaient des jeunes filles kényanes qui luttent contre l'excision et trois personnalités brésiliennes engagées pour la défense des minorités et de l'environnement , dont le chef indien Raoni, médiatique défenseur des peuples indigènes menacés par la déforestation.

Ilham Tohti appartient à l'ethnie ouïghoure, majoritairement musulmane et qui constitue la principale population du Xinjiang, une vaste région du nord-ouest de la Chine frappée pendant des années par des attentats et désormais soumise à un contrôle policier drastique.

La Chine contrariée

Ilham Tohti avait déjà obtenu, fin septembre, le prix Václav Havel décerné par le Conseil de l'Europe, une institution distincte de l'Union européenne chargée de promouvoir la démocratie et les droits humains. "En brandissant le prétexte des droits de l'Homme et de la liberté, (le Conseil de l'Europe) blanchit un séparatiste qui soutient la violence et le terrorisme", avait alors dénoncé la diplomatie chinoise.