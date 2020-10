Le prix Sakharov est décerné à l'opposition biélorusse

Ce prix récompense la figure de proue de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaïa , en exil en Lituanie, épouse du bloggueur Sergeï Tikhanovskaïa, emprisonné en Biélorussie. Le prix s'adresse aussi aux opposantes Veronika Tsepkalo, en exil, Maria Kolesnikova , arrêtée par le KGB, et la prix Nobel Svetlana Aleksievitch , écrivaine renommée.

Ces femmes, à la tête de la révolte, sont accompagnées de personnalités issues de la sphère politique et de la société civile. Alès Bialiatski, fondateur de l’organisation biélorusse de défense des droits de l’homme "Viasna", Siarhei Dyleuski, Stsiapan Putsila, fondateur de la chaîne Telegram NEXTA, et Mikalaï Statkiévitch, prisonnier politique et candidat à l’élection présidentielle de 2010.