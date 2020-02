Le procès du couple Fillon, le plus attendu de l'année

Reporté lundi, en raison de la grève des avocats, le procès de l'ex-Premier ministre français et de sa femme s'est ouvert sur des questions de procédure.

Ils sont arrivés, tous deux, très concentrés, les yeux rivés sur les juges sans même un regard jeté vers la salle pourtant comble. Le couple Fillon était sous les projecteurs. Après un renvoi lundi, pour cause de soutien à la grève des avocats, le procès de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy et de sa femme Penelope s'est ouvert ce mercredi au tribunal correctionnel de Paris.

Penelope Fillon est accusée d'avoir perçue plus d'un million d'euros en échange de ses services d'attachée parlementaire auprès de son mari.

Tous deux au même titre que le suppléant de François Fillon, Marc Joulaud, sont jugés dans le cadre d'une affaire d'emploi fictif présumé qu'aurait exercé Penelope Fillon. Celle-ci est accusée d'avoir perçu plus d'un million d'euros en échange de ses services d'attachée parlementaire auprès de son mari puis de son suppléant, et ce alors que personne ne semble avoir été témoin de son activité.

Prescription des faits

Ouverte à 13h30, cette première audience n'aura cependant été que de courte durée, puisqu'elle s'est interrompue deux heures plus tard. De fait, la Cour s'est réunie pour entendre deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les avocats de la défense des trois prévenus.

Ce mécanisme permet de demander au Conseil Constitutionnel de vérifier la conformité d'une règle de droit à la constitution. Ainsi, l'avocat de Penelope Fillon, Pierre Cornut-Gentille, considère que les faits reprochés qui s'étalent entre 1998 – "il y a plus de vingt ans" – et 2013 sont prescrits. Et il attaque en conséquence la constitutionnalité d'une jurisprudence qui permet selon lui de faire "remonter très loin dans le temps" les poursuites s'agissant des délits "dissimulés".