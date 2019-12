"Le projet d'accord UE/Suisse doit être amélioré pour passer le cap de la votation"

Nous avons rencontré le secrétaire d’État Roberto Balzaretti, négociateur en chef côté suisse, pour un accord entre l'UE et son pays. Il balise le chemin qu’il reste à faire avant d’aboutir à un accord.

Les relations entre l’Union européenne et la Suisse se situent à la croisée des chemins. Après des années de négociations, un projet d’accord institutionnel est sur la table depuis novembre 2018, mais il n’est pas encore finalisé. Les Suisses souhaitent encore obtenir un certain nombre de "clarifications". Les Européens, eux, renâclent. Une fois cet ultime écueil franchi, le texte sera probablement soumis à une consultation populaire, comme le veut la tradition politique helvétique.

Quelles sont les clarifications souhaitées par Berne?

Ce texte, que nous considérons à la base comme un bon texte, devrait néanmoins être amélioré sur trois points qui concernent deux domaines: la libre circulation des personnes et les aides d’État. Sur ces points, le texte doit être rendu le plus clair possible pour pouvoir répondre aux préoccupations de l’ensemble des acteurs de la Confédération. Notre processus décisionnel est de type bottom-up, impliquant les partenaires sociaux, les cantons, etc.

Trouver un consensus interne prend du temps et c’est après seulement que nous pourrons proposer à l’UE un certain nombre de modifications au texte.

"Les processus sont parfois longs, mais au final ils permettent une mise en œuvre sans faille."

Les Européens se plaignent de la lenteur du système institutionnel helvétique…

Nous ne sommes pas en train de perdre du temps, bien au contraire. Ce processus est un investissement. On investit du temps pour conclure quelque chose qui est important pour les deux parties.

Les processus sont parfois longs mais, au final, ils permettent une mise en œuvre sans faille. C’est la force de notre système: on investit beaucoup de temps en amont mais après, on est sûr qu’en aval, les choses fonctionnent correctement.

Les Européens sont-ils rigides lorsqu’ils refusent de rouvrir la négociation?

Il ne m’appartient pas de commenter les positions des Européens. Par contre, nous leur disons que le texte, en l’état, n’a pas beaucoup de chances de recueillir une majorité. Il faut une majorité d’abord au parlement, comme partout. Mais en plus de cela, il y a une forte probabilité d’un vote populaire. Cela ne sert pas à grand-chose de forcer la main au peuple, sachant à l’avance que cela risque de mal tourner.

Le reste relève de la sémantique: est-ce qu’on parle de négociations, de précisions, de clarifications? Peu importe. Ce qui nous intéresse, c’est d’améliorer le texte en accord avec l’UE pour qu’il corresponde aux intérêts des deux parties et tienne la route en vue d’un vote populaire.

Il suffit de récolter 50.000 signatures pour enclencher la procédure du vote populaire.

"Les accords bilatéraux ont été conclus avec un partenaire qui avait autant intérêt que nous à le faire."

Le parti socialiste et les syndicats risquent de pousser au rejet de l’accord. Comment éviter cet écueil?

Ils défendent une position qui est également celle du gouvernement, à savoir que cet accord ne peut en aucun cas diminuer la protection que le droit suisse prévoit pour les salariés, notamment pour les travailleurs détachés. Nous avons une législation en la matière qui est très avancée et qui vise à éviter le dumping social et salarial.

Les revendications des milieux syndicaux en Suisse sont justifiées. C’est aussi l’intérêt de l’Union d’assurer la protection de ses travailleurs. Je pense que sur ce principe toutes les parties sont d’accord. Il nous faut toutefois continuer les discussions en Suisse, trouver des solutions concrètes et, si on les trouve, les discuter avec l’UE.

Il faudra ensuite ancrer la solution dans le projet d’accord, de manière à lier les juridictions des parties.

"Nous avons participé de manière volontaire au programme de relocalisation des personnes en situation difficile."

La Suisse donne encore parfois une image de "cherry picking", profitant de l’Europe à la carte, en évitant certaines charges. Que répondez-vous à cela?

C’est un reproche qui n’est pas fondé. Entre voisins, il est normal qu’il y ait certaines questions qui fâchent, mais il ne faudrait pas pour autant occulter le tableau global qui est celui d’une relation intense et très large. En matière de politique étrangère et de sécurité, nous sommes aux côtés de l’UE. Nous participons à plusieurs missions de l’UE dans le monde.

Pour ce qui est de la migration extra-européenne, nous sommes associés aux dispositifs de Schengen et de Dublin. Nous avons participé de manière volontaire au programme de relocalisation des personnes en situation difficile. Je rappelle au passage que tous les Etats membres ne font pas leur part de l’effort dans ce domaine. Au plan commercial, l’Union réalise un surplus commercial de 50 milliards d’euros en marchandises et à peu près le même chiffre en services.

Ce qui signifie que l’économie européenne gagne 100 milliards d’euros par an en Suisse. Environ 1,4 million de citoyens européens vivent et travaillent en Suisse, heureusement pour nous, mais aussi pour eux car ils ont des emplois bien payés et bénéficient d’un cadre sûr et stable. Nous avons décidé de fixer tout cela avec les Européens dans des accords bilatéraux sectoriels. Ce n’est pas choisir la petite cerise sur le gâteau que d’identifier des domaines de coopération. C’est un choix commun.

CV 54 ans , Tessinois, marié, père de 5 enfants.

, Tessinois, marié, père de 5 enfants. Docteur en droit de l’Université de Berne.

de l’Université de Berne. Il a débuté sa carrière à l’ambassade de Suisse à Washington .

. De 2012 à 2016, il a dirigé la mission de la Suisse auprès de l’UE .

. Depuis le 1er février 2018, il est à la tête de la direction des affaires européennes.

Ne serait-il pas plus simple de rejoindre l’Union?

Que nous ayons décidé de ne pas rejoindre l’Union relève du choix politique, c’est un choix qui revient au peuple qui, lui, ne veut pas d’une adhésion. Il faut dès lors trouver d’autres modes de coopération. Les accords bilatéraux ont été conclus avec un partenaire qui avait autant intérêt que nous de le faire.

Si je prends l’exemple de la ligne ferroviaire transalpine (le tunnel du Gothard), ça nous a coûté 25 milliards de francs, mais nous n’avons pas demandé un euro à l’UE pour réaliser cela. Or cette ligne ne sert pas uniquement à voyager plus rapidement de Bâle ou Zürich au sud du pays.