Le régime de retraite des juges polonais était illégal

"Lors de l’audience, l’agent de la Commission avait précisé que le recours était maintenu parce que "les modifications législatives n’ont pas été à même de résoudre tous les problèmes soulevés" et parce qu'il "existe un intérêt exprès et important à ce qu’il soit statué dans cette affaire.

Doutes légitimes

Elle permet en tout cas de rappeler les faits et souligner ce moment où la Pologne a fait mine de fouler au pied des principes essentiels du régime européen d'État de droit . En juillet 2017, une loi a abaissé l'âge de départ à la retraite des juges et des procureurs tout en donnant au ministre de la Justice le pouvoir de prolonger leur période d'activité. Cette mesure avait été défendue comme une mesure sanitaire par le parti au pouvoir, le PiS (national-conservateur), qui entendait ainsi se débarasser des juges nommés avant la chute du régime communiste de Jaruzelski, il y a trente ans.

La Cour de Justice se réfère au Traité sur l'Union européenne (TUE) pour rappeler que les juridictions polonaises doivent assurer une "protection juridictionnelle effective" sur les questions liées au droit européen - les juges polonais doivent donc être indépendants. Or en l'espèce, la mesure est "de nature à engendrer des doutes légitimes quant à l'imperméablité des juges concernés". Notamment parce que les critères de prise de décision par le ministre de la justice sont "trop vagues et non vérifiables" et parce qu'aucune voie de revours n'est prévue.