Le retour de la guerre froide

Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et les Etats-Unis ont solidairement condamné la Russie, accusée d’avoir empoisonné un ancien agent double au Royaume-Uni. Moscou nie son implication.

Onze jours après l’attaque sur Sergueï Skripal, ancien agent russe naturalisé britannique, dans les rues de Salisbury, la crise diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie s’aggrave de jour en jour.

Les Etats-Unis, la France et l’Allemagne se sont joints ce jeudi à Londres pour incriminer la Russie. "Cet emploi d’un agent neurotoxique de qualité militaire, d’un type développé par la Russie, constitue le premier emploi offensif d’un agent neurotoxique en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", ont martelé dans un communiqué commun inhabituel la Première ministre britannique Theresa May, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Donald Trump. "C’est une atteinte à la souveraineté britannique", "c’est notre sécurité à tous qui est menacée." ont-ils ajouté.