Le revolver qui aurait servi à Van Gogh pour se tuer fait recette

Le revolver rouillé, qui aurait servi à Van Gogh pour se suicider, a été acquis par un particulier pour 162.500 euros frais compris. Une arme découverte en 1960 qui a attiré une foule de collectionneurs et d'"accros" au peintre néerlandais ce mercredi à l'Hôtel Drouot à Paris. Le revolver de type Lefaucheux qui aurait servi au peintre néerlandais pour se blesser mortellement en 1890 dans un champ d'Auvers-sur-Oise a été adjugé au prix de 130.000 euros (frais non compris) à un particulier qui enchérissait au téléphone et dont on ignore l'identité. L'arme fatale a atteint plus du double du haut de sa fourchette d'estimation (entre 40.000 et 60.000 euros).