Le royal baby britannique a un prénom

Les principaux bookmakers pariaient, dans le cas d'un garçon, sur les prénoms Arthur, Albert ou James. Les prénoms Frederick, William, Henry, Charles, David et Richard étaient aussi évoqués, voire même à 1/500, Donald. Chez Ladbrokes, comme chez William Hill, les deux premiers bookmakers du pays, George et Charlotte avaient compté parmi les premiers choix juste avant la naissance des deux enfants.

Pour la première fois dans l'histoire de la monarchie britannique, ce petit prince ne supplée pas sa grande soeur dans l'ordre de succession. La Reine Elizabeth a en effet souhaité une réforme qui concerne toutes les naissances postérieures au 28 octobre 2011. Cette réforme met fin au droit de primogéniture masculine: c'est désormais l'enfant le plus âgé du souverain en titre qui hérite du trône, quel que soit son sexe, et non le garçon le plus âgé.