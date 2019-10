Le studio d'Ursula von der Leyen agite la bulle européenne

L’immobilier bruxellois est-il trop cher pour son revenu de 25.000 euros par mois? Non. D’après son entourage, c’est l’habitude d’Ursula von der Leyen de dormir dans une pièce près de son bureau. Parce qu’elle est un bourreau de travail et, dans ce cas, pour réduire également les frais de sécurité. C’est son droit le plus strict, et c’est plutôt rassurant de voir une "bosseuse" arriver à ce poste. Il n’empêche: l’idée ne plaît pas à tout le monde dans la bulle européenne. En se murant dans le Berlaymont, la présidente ne corrige pas l’image de forteresse qui colle à l’Europe. Ni cette distance entre les eurocrates et les Bruxellois, regrettent certains. Cela donne aussi l’impression, que le siège des institutions européennes ne sera pas son lieu de vie principal, alors que les fonctionnaires européens doivent, eux, vivre à Bruxelles.