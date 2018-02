Le tableau mitigé du boum économique roumain

Les institutions internationales et les économistes sont cependant inquiets. Pour eu x cette croissance n’est pas tenable , d’autant qu’elle repose sur une base fragile: une consommation intérieure stimulée par des baisses d’impôts et des augmentations salariales.

Pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), cette hausse des dépenses a nettement creusé le déficit budgétaire et pourrait entraîner une "surchauffe" de l’économie. D’après la Banque centrale roumaine, l’inflation pourrait s’accélérer à 5% au premier semestre avant de retomber à 3,1% fin 2019. Elle a déjà relevé deux fois son taux directeur depuis le début de l’année et de prochains resserrements monétaires sont possibles.