La Commission européenne a adopté ce mercredi des mesures pour renforcer le rôle de l’euro sur la scène internationale . "L’euro est plus fort que jamais. Mais le monde change, nous sommes témoins de l’affaiblissement du multilatéralisme", avertit Valdis Dombrovskis , le vice-président de la Commission européenne. "Le temps est venu pour que l’euro accroisse son rôle dans le monde."

En matière d’énergie, par exemple, 85% des échanges en Europe ont lieu en dollar. Pourtant, les hydrocarbures proviennent de Russie ou du Moyen Orient, et non des Etats-Unis. "L’euro pourrait faire beaucoup mieux", dit Pierre Moscovici, commissaire aux Affaires économiques, il pourrait "profiter de la force économique et commerciale de l’Europe".