Le terrorisme islamiste ne passera pas

"Le terrorisme et le mensonge sont les armes du faible, pas du fort", a dit Mahatma Gandhi. Une semaine après l'assassinat ignoble de Samuel Paty, le terrorisme islamiste a de nouveau frappé. Alors que le monde vit dans la peur d'une pandémie sans fin, des êtres aussi fanatisés qu'ignares sortent haches et couteaux et massacrent sans pitié des innocents.