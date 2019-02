Le torchon brûle entre Orban et Juncker

Le gouvernement hongrois a mis en ligne une campagne contre Georges Soros et Jean-Claude Juncker, en s'attaquant à la politique migratoire de l'UE. La Commission européenne dénonce une campagne "ridicule et choquante".

Le gouvernement hongrois a posté lundi sur sa page Facebook une photo du milliardaire Georges Soros et du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ricanant tels deux diables sortis de leur boîte. "Tout le monde a le droit de savoir ce que fait Bruxelles" , est-il écrit sur cette pièce de propagande digne des années trente.

La Commission européenne dénonce cette campagne, qu’elle qualifie de "ridicule et choquante", et lance une contre-campagne en anglais. "Des théories conspirationnistes ridicules sont désormais diffusées au plus grand nombre", a réagi ce mardi un porte-parole de la Commission.