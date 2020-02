Le très attendu procès de François Fillon s'ouvre ce lundi à Paris

Trois ans après le début du "Penelopegate", qui avait stoppé net son ascension à la présidentielle, l'ex-champion de la droite, se retrouve devant le tribunal dans l'affaire des emplois fictifs qui concerne sa famille.

Il fut l'un des favoris de l'élection présidentielle française de 2017. Avant que cette affaire du "Penelopegate" ne le rattrape à trois mois du premier tour et ne le fasse chuter. François Fillon, ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, va comparaître dès ce lundi 24 février jusqu'au 11 mars devant le tribunal correctionnel de Paris, aux côtés de son épouse Penelope, et de son suppléant à l'Assemblée nationale, le député Marc Joulaud, tous deux pour "détournement de fonds publics" et "abus de biens sociaux". Penelope Fillon, quant à elle, est poursuivie pour "complicité et recel".

Tous les trois vont être jugés dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs de Penelope Fillon - révélée en janvier 2017 par Le Canard Enchaîné -, et pour lesquelles cette dernière aurait perçu plus de 1 million d'euros entre 1998 et 2013. Lorsqu'ils étaient députés de la Sarthe, - Marc Joulaud ayant remplacé François Fillon devenu Premier ministre -, les deux hommes auraient tour à tour salarié Penelope Fillon comme collaboratrice permanente pour des prestations jugées "fictives ou surévaluées".

Dix ans d'emprisonnement

Sur décision de la présidence, l’Assemblée nationale s’est portée partie civile au procès "pour demander le remboursement des sommes versées au titre de rémunérations, si jamais la juridiction considère que l'emploi est fictif". Elle demande donc réparation des dommages subis, dont le montant de plus d'un million d'euros correspondant aux rémunérations nettes (salaires, primes et indemnités) ajoutées aux cotisations patronales et salariales payées sur le budget de la chambre des députés.

Les prestations de Pénélope Fillon sont soupçonnées d'être "fictives ou surévaluées".

Dans cette saga à plusieurs ramifications, François Fillon est également soupçonné d'avoir "accaparé" les fonds disponibles de son crédit collaborateur en employant lorsqu'il était sénateur, de 2005 à 2007, ses deux enfants aînés, Marie et Charles, comme assistants parlementaires. Eux-mêmes ne sont pas poursuivis. Mais les magistrats jugent peu crédible la "réalité" des postes qu'ils auraient soi-disant occupés et pour lesquels ils auraient perçu des salaires évalués à 117.400 euros. En effet, à la même époque, Marie Fillon suivait un stage à temps plein dans un cabinet d'avocats tandis que son frère rédigeait un mémoire de DEA.