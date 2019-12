Le virage à gauche du SPD menace la coalition à Berlin

Le parti social-démocrate a choisi samedi pour le diriger un duo issu de son aile gauche. Saskia Esken et Norbert Walter-Borjans entendent poser leurs conditions à un maintien de la coalition avec la CDU d’Angela Merkel.

Angela Merkel ne pouvait imaginer pire scénario. Son partenaire de coalition, le parti social-démocrate, privé de chef depuis la débâcle aux élections européennes où il arrivé en troisième position avec 15,8% des voix , a opté samedi pour un virage à gauche. Les 425.000 adhérents du SPD ont choisi, à l’issue d’un long processus interne , Saskia Esken et Norbert Walter-Borjans pour diriger le parti.

Avec 53,06% des voix, la députée du Bade-Wurtemberg et l’ancien ministre des Finances de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont emporté une victoire claire et inattendue face à Katia Geywitz et Olaf Scholz, qui faisaient campagne pour la poursuite de la GroKo, la grande coalition au pouvoir à Berlin depuis 2017.