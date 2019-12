Les 10 ans du Traité de Lisbonne pour marquer le début de Charles Michel au Conseil

"Aujourd'hui, nous faisons plus que regarder en arrière. Nous célébrons un nouveau départ avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir", a notamment déclaré l'ancien Premier ministre belge. "Les Européens attendent beaucoup de nous", a-t-il ajouté en évoquant entre autres le "combat commun contre le changement climatique".

Ursula von der Leyen a quant à elle appelé à une Union plus forte et plus engagée en faveur de l'environnement. "Il est de notre responsabilité de léguer une Union plus forte que celle dont nous avons hérité", a-t-elle notamment déclaré alors que la nouvelle commission doit présenter, le 11 décembre prochain, ses propositions contre le changement climatique lors d'une session extraordinaire du Parlement européen.