Les 5 choses à retenir de la COP25

La Conférence de Madrid s'est achevée dimanche , entrant dans l'histoire du processus onusien de lutte contre le réchauffement comme la plus longue "COP" jamais vue. La conférence avait beau s'être donné comme slogan "il est temps d'agir", le marathon de plus de deux semaines de négociations n'aura pas permis d'avancée.

1.Les nations échouent à envoyer un signal ambitieux…

La COP25 n'a pas donné lieu à la moindre avancée d'envergure dans le processus multilatéral de lutte contre le réchauffement. Pour certains négociateurs, c'est presque un soulagement après avoir craint que Madrid aboutisse à l'adoption de règles contre-productives pour les objectifs de l'Accord de Paris. Reste que Madrid envoie l'image d'une communauté internationale insensible aux appels à l'action lancés par la communauté scientifique et les mobilisations citoyennes . "Je suis déçu par les résultats de la COP25", a réagi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, estimant que la communauté internationale "a perdu une opportunité importante de montrer une ambition plus grande (...) pour résoudre la crise climatique".

2…mais Madrid évite le sabotage de l’Accord de Paris

Le cœur des négociations a porté sur l’encadrement des futurs marchés carbone – prévus à l’article 6 de l’Accord de Paris. Le fait que les négociateurs ne soient pas parvenus à s’entendre a soulagé plus d’un fonctionnaire européen, qui avaient des sueurs froides à l’idée de voir sacrifier l’intégrité du futur système sur l’hôtel de l’accord à tout prix. Mal calibrées, les futures règles d’échange d’unités de carbone, censées améliorer l’efficacité-coût des réductions d’émissions, mèneraient à un système contreproductif. Le risque principal était de permettre la création "d'air chaud" - un marché inondé de certificats de réduction d'émissions qui n'ont pas de lien réel avec des réductions additionnelles. Une bulle qui risquerait d'éclater quand les États voudraient en faire usage pour atteindre la neutralité carbone. Mieux vaut ne pas avoir d'accord sur ce sujet que de risquer une telle dérive défedue par des pays comme le Brésil et les États-Unis. Madrid n’a rien résolu de cette question, et renvoie la patate chaude à plus tard – sans doute la conférence de Glasgow de novembre 2020.