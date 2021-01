Les Allemands sont satisfaits de leur gouvernement

Mais le candidat conservateur ne sera pas forcément le chef de la CDU, qui sera élu le 16 janvier par les 1.001 délégués du parti en un premier congrès virtuel. De difficiles négociations avec les conservateurs Bavarois de la CSU sont à attendre pour le printemps afin de choisir le candidat commun des deux partis . En vue d’un accord remontant à l’après-guerre, CDU et CSU se sont réparties le territoire national: la Bavière à la CSU, le reste du pays à la CDU . À deux reprises dans l’histoire de la République fédérale, le patron de la CSU a été désigné pour être tête de liste commun aux législatives. "L’un comme l’autre ont échoué, rappelle le politologue Uwe Jun: Franz Josef Strauss en 1980 face à Helmut Schmidt et Edmund Stoiber en 2002 face à Gerhard Schröder. Dans le nord et l’ouest de l’Allemagne, les Bavarois n’ont pas bonne presse…" "La CSU est d’abord un parti régional" , rappelle le politologue Nils Diederich.

Une "cure d'opposition"

Cette fois-ci pourtant, Markus Söder, président de la CSU et chef de la région, a de bonnes cartes en main. Ce conservateur progressiste, connu pour ses costumes de carnaval déjantés et apprécié pour sa gestion de la crise sanitaire est crédité d’une forte popularité dans les sondages. 55% des Allemands et 80% des électeurs conservateurs sont d’avis qu’il ferait un bon candidat à la chancellerie. En seconde position, Friedrich Merz est à la traîne avec respectivement 35 et 40% d’opinions positives, suivi de Norbert Röttgen (34 et 35%) et Armin Laschet (27 et 32%). Autre atout, Söder multiplie depuis des mois les déclarations de main tendue à l’attention des Verts, parti qui pourrait bien être le faiseur de roi à l’issue des législatives. Les Grünen choisiront au printemps qui de leur direction bicéphale – Annalena Baerbock ou Robert Habeck – sera tête de liste.