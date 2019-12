Les Français prêts à défendre leur modèle de retraite...

Régimes spéciaux, retraite par répartition, départ à 62 ans, et taux de cotisation parmi les plus élevés… La France cultive sa différence en Europe. Mais le projet de réforme du système de pension voulu par le président Macron se heurte à une forte opposition. Ce jeudi, cheminots, enseignants, étudiants, policiers, avocats s’apprêtent à se mobiliser aux côtés des syndicats, des partis d’opposition et de gilets jaunes.

La France se prépare à une mobilisation massive contre la réforme Macron des retraites. À l’origine de la colère figure la volonté du gouvernement de faire converger les 42 régimes existants en un système "universel". Un système par points où "un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé". Cette refonte suscite en premier lieu l’animosité des salariés des "régimes spéciaux" qui y voient leurs avantages gagnés au fil des luttes sociales disparaître. Mais elle engendre aussi la défiance de bien d’autres Français inquiets de devoir travailler plus longtemps avec le risque de voir le montant de leur pension baisser.

"La France et la Belgique ont en commun la nécessité de revoir de fond en comble leur système." Pierre Devolder Professeur à l’UCL

Certes, la France n’est pas le premier pays d’Europe à vouloir mener une réforme systémique de ses retraites. "L’Allemagne l’a faite avec sa grande réforme à points, l’Italie et les pays scandinaves aussi, rappelle Pierre Devolder, actuaire et professeur à l’UCL. La France et la Belgique ont en commun la nécessité à leur tour de revoir de fond en comble leur système qui comporte des disparités héritées du passé et une santé financière menacée."

Même si la France, ajoute-t-il, se distingue par sa quarantaine de régimes spécifiques là où, la Belgique, elle, n’en compte que trois principaux. De surcroît, la réforme Macron vise un système par points, et non plus en annuités comme c’est le cas actuellement à l’exception des régimes complémentaires. "En France, il sera plus facile de passer au système de points car il existe déjà dans des régimes complémentaires, ajoute Pierre Devolder. En Belgique, ce système a été rejeté avec virulence dans la mesure où l’évolution de la valeur du point a été perçue comme trop incertaine", explique cet enseignant.

La répartition à tout prix

Parmi les assurances données par l’éxécutif français figure toutefois le maintien d’un système par répartition, où les actifs paient le système des retraités. Là encore, la France se distingue sur le continent par sa réticence à s’ouvrir aux régimes par capitalisation. Une option qu’ont choisie la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

"Avoir un régime de base universel dans lequel les gens vont cotiser jusqu’à trois fois le plafond de la sécurité sociale, et qui concerne 99% des salariés, est quelque chose d’assez inédit en Europe." Vincent Touzé Chercheur à Sciences Po Paris

Revers de la médaille côté français: le taux de cotisation est sans doute le plus élevé d’Europe. Autour de 28% sur le salaire brut dans le secteur privé et ce, alors que les régimes spéciaux sont aussi financés sur une partie des impôts. De quoi rendre la réforme d’Emmanuel Macron plus radicale encore. "Avoir un régime de base universel dans lequel les gens vont cotiser jusqu’à trois fois le plafond de la sécurité sociale, et qui concerne 99% des salariés, est quelque chose d’assez inédit en Europe", explique Vincent Touzé chercheur à Sciences Po Paris. Selon lui, "la réforme va même plus loin que celle engagée en Suède".

Reste que pour maintenir la survie du système, le gouvernement – contrairement aux syndicats – juge nécessaire de le maintenir à flot financièrement.

Tâche compliquée si l’on en croit les prévisions du Conseil d’orientation des retraites qui table sur un déficit d’au moins 8 milliards d’ici à 2025. Pour ce faire, plusieurs options sont sur la table, même si le gouvernement semble préférer des mesures portant sur la durée de cotisation.

En France, l’âge moyen de départ à la retraite tourne autour de 61 ans alors qu’il est plutôt de 65 ans au moins en Europe. Mais là encore le débat est ouvert. "La réforme vise à mettre tout le monde dans l’égalité. Soit. Mais est-ce vraiment juste?", s’interroge Vincent Touzé, avant de rappeler que "l’espérance de vie n’est pas la même chez les cadres que les ouvriers". Preuve en est: "En Suède, modèle dont s’est inspiré la France, les autorités ont continué de faire coexister un pilier de base universel avec quelques régimes catégoriels complémentaires".