Les Irlandais disent "oui" à la légalisation de l'IVG

Au total, 3,5 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer après une campagne intense durant laquelle les divisions entre villes et campagne ainsi que jeunes et personnes plus âgées ont été particulièrement fortes. Des divisions qui se sont reflétées dans les sondages puisque les personnes de plus de 65 ans ont voté majoritairement contre le changement de législation alors que les 18-24 ans ont voté à 84% pour.