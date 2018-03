Les Occidentaux s'allient dans l'affaire de l'ex-espion empoisonné

C’était au tour de l’Allemagne, la France et les Etats de se joindre jeudi au Royaume-Uni afin de désigner Moscou comme responsable de l’empoisonnement d’un ex-espion russe sur le territoire anglais. La veille, Londres avait annoncé des sanctions contre la Russie après plusieurs jours d’accusations réciproques. Theresa May, la Première ministre britannique, a annoncé mercredi l’expulsion de 23 diplomates russes et le gel des contacts bilatéraux avec la Russie devant le Parlement. Il s'agit de la plus grande vague d'expulsion de diplomates russes par le Royaume-Uni depuis la Guerre froide.