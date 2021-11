Les Pays-Bas annoncent des restrictions sanitaires "sévères" pendant trois semaines

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé ce vendredi la réintroduction d'une série de restrictions sanitaires, touchant notamment les secteurs de la restauration et du sport, pour faire face à un nombre record de cas de Covid-19. Les nouvelles mesures s’appliqueront à partir de samedi soir et dureront trois semaines.

M. Rutte a qualifié lors d'une conférence de presse à La Haye la nouvelle série de mesures de "grand coup de quelques semaines , car le virus est partout, dans tout le pays, dans tous les secteurs et à tous les âges". Le secteur de l’horeca et les supermarchés fermeront leurs portes à 20 heures. Par ailleurs, les clients pourront se rendre dans un salon de coiffure ou un magasin de vêtements seulement jusqu’à 18 heures. À la maison, seuls quatre invités seront autorisés.

Les cinémas, les théâtres et les salles de concert restent ouverts, tandis que les événements - y compris les mariages - ne sont autorisés qu’avec un pass sanitaire et un maximum de 1.250 invités par salle. Et les festivités devront se terminer à 18 heures au plus tard.