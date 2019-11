Les Pays-Bas confrontés à un vieillissement coûteux

Au total, la croissance du PIB ne devrait pas dépasser 1,1% sur la période 2022-2025, anticipe le "think tank" néerlandais. Outre les incertitudes économiques qui vont affecter les échanges commerciaux des Pays-Bas, le vieillissement de la population sur lequel va se greffer une hausse du coût des frais de santé, s’avère parmi les principaux facteurs de ce ralentissement attendu. "Le vieillissement aura pour conséquence d’augmenter les prestations retraite que devra verser par l’État à un plus grand nombre et le montant des frais de soins", relève l’organisme de prévisions. Dans ce contexte, les pensionnés vont payer un lourd tribut. Si le pouvoir d’achat restera à l’étal entre 2022 et 2225 pour l’ensemble de la population, celui des pensionnés va se tasser de 0,2% par an en moyenne. "Les retraités seront pénalisés du fait de l’indexation limitée de leur pension sur l’inflation et d’une baisse des pensions complémentaires", décrit le CPB.