Les Pays-Bas desserrent les cordons de la bourse budgétaire

Rectifier le tir

Ce budget vise à rectifier le tir. La croissance de ces dernières années a en effet surtout profité aux plus nantis et aux entreprises. Selon le Bureau central des statistiques (CBS), le nombre de citoyens ayant un revenu annuel de plus de 100.000 euros a crû de 52,7% entre 2011 et 2017. À l’inverse, au sein des classes moyennes, le revenu des ménages s’est tassé de 1,2% entre 2008 et 2018, relève l’étude annuelle du Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).