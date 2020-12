Les Pays-Bas interdisent les vols en provenance du Royaume-Uni

Une variante du nouveau coronavirus, plus contagieuse, présente au Royaume-Uni, a probablement été détectée sur un cas aux Pays-Bas. Les vols en provenance du Royaume-Uni y sont désormais interdits.

Le gouvernement néerlandais suspend jusqu'au 1er janvier tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni après la découverte aux Pays-Bas d'un probable cas de contamination par une nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni.

Le ministère néerlandais de la Santé "recommande que toute introduction de cette variante du virus venant du Royaume-Uni soit limitée autant que possible en limitant et/ou en contrôlant les mouvements de passagers en provenance du Royaume-Uni".

La suspension des vols est entrée en vigueur ce dimanche à 6h00 et restera d'application jusqu'au 1er janvier. L'interdiction concerne les vols passagers, tandis que le transport de marchandises mais aussi du personnel médical en sont exemptés. Voyager en voiture, en bateau et en train depuis le Royaume-Uni vers les Pays-Bas reste aussi possible.

Pas d'impact sur Zaventem

Brussels Airport n'est pour l'instant au courant d'aucun impact de cette interdiction. Aucun vol n'a dû être dévié par Zaventem, a indiqué dimanche matin une porte-parole de l'aéroport. Ce qui reste possible est que des passagers qui avaient par exemple comme destination l'aéroport de Schiphol à Amsterdam modifient leur vol pour atterrir à Zaventem.



Un échantillon datant de début décembre a mis en évidence un probable cas de contamination par cette nouvelle variante du virus aux Pays-Bas. Des recherches sont en cours pour identifier la personne concernée et ses contacts potentiels.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre dès dimanche pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du nouveau coronavirus. Plus transmissible, celle-ci ne serait toutefois pas plus mortelle ou susceptible de provoquer une forme sévère du Covid-19.

Selon le virologue Marc Van Ranst, cette variante serait déjà apparue en Belgique au cours des derniers mois.

L'OMS en contact "étroit" avec le Royaume-Uni