Les Pays-Bas ont réduit leur consommation de gaz d'un quart en un an

Dans toute l'Europe, des efforts fébriles sont déployés pour réduire la consommation de gaz face aux tarifs galopants de l'énergie.

La hausse des prix de l'énergie, couplée à un printemps doux, a clairement eu un effet sur la consommation de gaz aux Pays-Bas cette année, montrent les chiffres du Bureau néerlandais des statistiques (CBS). L'industrie et les centrales électriques, en particulier, ont consommé moins de gaz: l'industrie pétrolière a notamment réduit sa consommation de 59%.

Cette baisse significative est le résultat d'énormes augmentations des prix sur le marché du gaz. Le gouvernement néerlandais mène en outre, depuis plusieurs mois, une campagne appelant la population à modérer sa consommation d'énergie.

5 minutes Dans le cadre de la campagne "Push the Button", les Néerlandais sont invités à prendre une douche d'une durée maximale de 5 minutes.

La campagne, nommée "Zet ook de knop om", invite les citoyens et les entreprises à faire des économies de gaz. Il est recommandé d'utiliser des ventilateurs au lieu de la climatisation, de prendre une douche de 5 minutes maximum et de faire sécher le linge sur un étendoir plutôt que dans un sèche-linge. Les entreprises, elles, sont priées d'éteindre les lumières dans les pièces qui ne sont pas utilisées et de couvrir les réfrigérateurs.

Lire aussi Des mesures surtout symboliques pour réduire la consommation d’énergie

En raison des prix élevés, les entreprises prennent également des décisions de plus en plus radicales : les serres horticoles restent vides et le fondeur de zinc Nyrstar a décidé de fermer son usine à Budel, aux Pays-Bas.

La Belgique diminue sa conso de 18%

Dans toute l'Europe, des efforts fébriles sont déployés pour réduire la consommation de gaz et, en particulier, pour réduire le plus rapidement possible la dépendance à l'égard du gaz russe. L'organisme allemand de surveillance de l'énergie, la Bundesnetzagentur, a prévenu au début du mois que le pays devait réduire sa consommation de gaz d'un cinquième s'il voulait passer l'hiver prochain sans trop de problèmes.

"Nous aurons peut-être besoin de plusieurs hivers pour trouver des solutions grâce aux économies d'énergie, à l'imposition d'un rationnement et au développement très, très rapide d'alternatives." Ben van Beurden CEO de SHELL

Le CEO de la compagnie pétrolière britannique Shell, Ben van Beurden, a déclaré lundi que la crise énergétique actuelle ne se limite pas à l'hiver prochain. "Nous aurons peut-être besoin de plusieurs hivers pour trouver des solutions par le biais d'économies d'énergie, de rationnement et d'un développement très, très rapide d'alternatives", a déclaré M. Van Beurden lors du sommet sur l'énergie à Stavanger, en Norvège.