Les Pays-Bas proches d'avoir enfin un nouveau gouvernement

En mars dernier, les élections législatives aux Pays-Bas avaient été remportées par le VVD centre-droit de Mark Rutte suivi par les progressistes du D66, menés par l'ancienne cheffe de la diplomatie Sigrid Kaag. Six mois plus tard, les Néerlandais n'ont toujours pas de gouvernement. La cause de ce retard? Outre les dissensions entre partis, une crise de confiance envers le Premier ministre sortant Mark Rutte a ralenti le processus. En avril, il avait surmonté de justesse une motion de défiance au Parlement qui l'accusait d'avoir menti lors de négociations pour former sa coalition.