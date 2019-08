Les Pays-Bas vont constituer une cagnotte de 50 milliards pour faire face aux coups durs

La Haye envisage de créer un fonds de 50 milliards d’euros qui va servir à financer des projets d’infrastructures et de recherche pour relancer l’économie en cas de mauvaise conjoncture.

Mieux vaut prévenir que guérir. C’est dans cette optique que La Haye envisage de créer un fonds doté de quelque 50 milliards d’euros pour soutenir la croissance du royaume dans les prochaines années. L’opération va consister pour l’État néerlandais à emprunter sur les marchés de capitaux au moment où les taux sont au plus bas.

Ce joli magot est destiné à financer de futurs projets d’infrastructures et des études pour assurer la transition technologique des Pays-Bas, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle. En outre, il va surtout permettre à La Haye d’avoir des réserves financières à disposition quelles que soient les circonstances.

Signes d’essoufflement

Cette initiative intervient alors que l’économie néerlandaise montre des signes d’essoufflement . Décrochage de l’Allemagne dont le royaume est le premier partenaire commercial, craintes liées au Brexit, guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la conjoncture internationale met à mal l’économie des Pays-Bas tournée vers l’export.

Des signes avant-coureurs présagent déjà ce retournement de conjoncture. Au plus bas en six ans, l’indice des directeurs d’achat PMI qui mesure le climat de confiance au sein des branches industrielles, s’est fortement dégradé ces derniers mois. S’établissant à 52,2 en mai, cet indice s’affichait à 50,7 en juin. Un an auparavant, il culminait à 60,1.