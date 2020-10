Les Vingt-Sept au chevet du Brexit

Les négociations avec le Royaume-Uni, dans l'impasse, se sont imposées comme l'un des principaux sujets du sommet européen ce jeudi. Les Vingt-Sept se sont accordés pour accélérer les préparatifs du Brexit et poursuivre les discussions avec Londres: les prochaines 24 heures seront décisives.

Plusieurs sujets importants sont au menu du sommet européen, jeudi et vendredi à Bruxelles. Certains s'imposent par l'urgence . Les Vingt-Sept tenteront en premier lieu, de sortir de l'impasse des négociations sur le Brexit et de mieux se coordonner face à la pandémie de coronavirus . Les discussions sur les objectifs climatiques prendront une bonne partie du dîner. Le budget de l'UE, en lien avec l'Etat de droit sera également abordé.

Vendredi, les chefs d'Etat et de gouvernement discuteront des questions internationales , en particulier de la situation de la Turquie, qui risque de sévères sanctions économiques pour la présence de navires d'exploration dans les eaux grecques et chypriotes. Ankara suscite aussi la réprobation de l'UE pour son soutien aux attaques menées par l'Azerbaïdjan contre le Nagorny Karabakh.

Avant le début du sommet, les dirigeants européens ont sanctionné plusieurs proches du président russe Vladimir Poutine pour l'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny , en août dernier, avec du Novitchok, un agent neurotoxique conçu à des fins militaires. Ces sanctions visent six membres de l'administration présidentielle et un homme d'affaire , Evguéni Prigojine. Un avertissement à peine voilé à la Turquie.

"Les conditions ne sont pas remplies, il est possible qu'il n'y ait pas d'accord. Nous y sommes préparés."

Les négociations sur le Brexit dans l'impasse

Les Vingt-Sept sont préoccupés par le blocage des négociations sur l'accord commercial et de coopération avec le Royaume-Uni. "Les conditions ne sont pas remplies, il est possible qu'il n'y ait pas d'accord. Nous y sommes préparés", a averti le président français Emmanuel Macron à son arrivée au sommet. La pêche, les conditions de concurrence, la gouvernance et la question de la frontière irlandaise posent encore problème aux négociateurs.