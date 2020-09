Les Vingt-Sept d'accord pour coordonner les restrictions anti-Covid

"Il y a un accord parmi les ambassadeurs sur le fait qu'il y a un intérêt commun à une coordination plus étroite dans l'UE."

"Il y a un accord parmi les ambassadeurs sur le fait qu'il y a un intérêt commun à une coordination plus étroite dans l'UE", indiquait une source diplomatique à l'issue de la réunion de rentrée des représentants permanents des États membres au Conseil de l'Union européenne (Coreper). En début de semaine, Paris et Berlin avaient chacun marqué leur volonté de tendre vers une forme d'harmonisation des mesures sanitaires. La réunion de mercredi acte une volonté commune, même si les Vingt-Sept doivent encore préciser jusqu'où ce travail pourrait les mener.

Données et communication

Les discussions se poursuivront lundi dans le groupe de travail en charge de la réaction de l'UE en cas de crise (IPCR). Il se concentrera dans un premier temps sur deux aspects: les questions de comparabilité des données épidémiologiques et de communication, tant entre États qu'envers les citoyens .

Avant la réunion, la présidence allemande du Conseil avait identifié dans une note libre ("non paper") d'autres objets de coordination potentiels, de facto écartés de la discussion à ce stade. Peut-on s'accorder sur un cadre commun de définition des zones à risques? Le cas échéant, une zone qui serait considérée comme "à risques" devrait-elle actionner un éventail de mesures définies de concert? Quant aux voyageurs qui reviennent de ces zones, devraient-ils partout subir les mêmes restrictions? "L'idée, c'est d'avancer sur les données et la communication, mais il n'est pas exclu que d'autres points reviennent plus tard", indique une source européenne.