Les Vingt-Sept proches d'un accord sur le budget européen

Les dirigeants des 27 États de l'Union européenne (UE) se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles pour leur dernier sommet prévu cette année. L'ordre du jour, très chargé, porte en priorité sur le budget européen assorti d'un plan relance, la coordination contre la pandémie de coronavirus, les changements climatiques, la lutte contre le terrorisme et plusieurs questions importantes sur les relations internationales. Le Brexit et la prise de sanctions éventuelles contre la Turquie seront au menu du dîner des chefs d'État ou de gouvernement.

Compromis sur le budget et le plan de relance

Un accord avait été conclu en juillet dernier sur le budget 2021-2027 de l'UE et le plan de relance, deux éléments vitaux pour l'économie européenne. Mais la Pologne et la Hongrie bloquaient l'adoption de ce paquet de plus de 1.824 milliards d'euros, en raison d'une clause de conditionnalité permettant de suspendre le versement des aides en cas de non-respect de l'État de droit. Varsovie et Budapest sont dans le collimateur des instances européennes depuis plusieurs années pour violation des valeurs fondamentales européennes, en particulier l'indépendance de la justice et la liberté d'expression.

Un compromis a été conclu entre ces deux pays et la présidence allemande, donnant à la Cour de Justice de l'UE le dernier mot sur ce mécanisme de conditionnalité. Le texte a été examiné mercredi par les ambassadeurs des États européens, et tout porte à croire que les 25 dirigeants devraient l'approuver lors du sommet, selon une source proche du Premier ministre belge Alexander De Croo.

"Nous sommes satisfaits par ce compromis qui ne touche par à l'accord antérieur sur le budget", a réagi Alexander De Croo. "Toutefois, le mécanisme sur l'État de droit doit rester suffisamment solide dans sa mise en oeuvre et nous voulons qu'il démarre le plus tôt possible".

Seul le Premier ministre néerlandais Mark Rutte affichait des réticences au début de la rencontre. "Nous sommes proches d'un accord, mais pas encore sur la ligne d'arrivée", indiquait le président du Conseil européen Charles Michel au début du sommet.

Concrètement, le compromis prévoit que la réglementation sur le mécanisme de conditionnalité fera l'objet d'une application "objective, équitable, impartiale et fondée sur des faits, garantissant une procédure régulière, la non-discrimination et l'égalité de traitement des États membres".

La Commission européenne est chargée de préparer une note explicative sur cette réglementation. Mais cette note ne sera finalisée que lorsque la Cour de justice de l'UE aura rendu un jugement sur la réglementation, de telle sorte que ses arguments puissent être intégrés dans la note.

Pandémie, terrorisme et Turquie

Le sommet européen doit se poursuivre par un débat sur la coordination des États européens face à la pandémie de Covid-19. Les discussions seront focalisées sur les vaccins, le dépistage et la levée progressive des restrictions.

La lutte contre le terrorisme est aussi à l'agence, après les récents attentats djihadistes à Paris, Nice et Vienne. Le Conseil européen devrait appeler à l'adoption rapide d'un règlement contraignant les plateformes internet à retirer dans l'heure des contenus à caractère terroriste, toujours en discussion entre eurodéputés et États.

Lors du dîner, les dirigeants aborderont la question d'éventuelles sanctions européennes contre la Turquie. Depuis l'été, Ankara multiplie les provocations dans l'est de la Méditerranée par des forages dans les eaux territoriales grecques et chypriotes. L'UE a proposé deux voies à la Turquie: celle du dialogue ou des sanctions. En vain.

"La situation a mal évolué ces dernières semaines, au contraire il y a eu des actes unilatéraux de la part de la Turquie", explique un diplomate européen. "Le contexte est en place pour que des actions soient décidées".

Des sanctions pourraient être prises contre les personnes et les entreprises liées aux forages litigieux. Mais la question divise les Européens. L'Allemagne, l'Italie et la Pologne sont peu désireuses de cabrer Ankara, un allié de l'Otan, tandis que la France appelle de tous ses vœux des sanctions économiques fortes. Pour la Belgique, ces sanctions doivent rester limitées aux éléments sur lesquels l'UE veut mettre la pression, à savoir les opérations de forages. Le Premier ministre belge devrait aussi insister sur la nécessité de préserver un dialogue avec Ankara.

Le Brexit sera également discuté en soirée, mais il n'est pas de grandes déclarations à attendre ni de progrès. Les négociations d'un accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni sont en cours et d'importants blocages persistent. Mercredi soir lors d'un dîner, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ont décidé que le sort des négociations serait tranché d'ici dimanche.