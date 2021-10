Les Vingt-Sept se penchent sur les objectifs des accords de libre-échange

Lors du sommet européen, les Vingt-Sept ont abordé la question du commerce et des accords de libre-échange. Le point, discuté jeudi soir au dîner, avait été inscrit au menu à la demande de plusieurs États, dont la Belgique, qui s'inquiètent de plus en plus de voir les négociations d'accords s'empiler, alors que leur finalisation ou leur ratification tardent.