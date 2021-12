Les Vingt-Sept tentent de limiter la dispersion face à Omicron

Lutte contre la dispersion

Le règlement qui établit ce certificat sanitaire reconnaît sur un même pied un certificat de vaccination, de test et de rétablissement. Le texte prévoit que les États s'abstiennent d'imposer des restrictions supplémentaires "telles que des tests supplémentaires de dépistage"... mais il leur reconnaît le droit de le faire si ces restrictions sont "nécessaires et proportionnées" .

Ils rappellent des principes – prendre des mesures sur base de critères objectifs, ne pas détériorer le fonctionnement du marché unique et ne pas entraver de manière disproportionnée la libre circulation. Soulignent "l'importance d'une approche coordonnée sur la validité du certificat de vaccination européen", et s'en remettent à la Commission, qui doit prochainement mettre à jour les paramètres techniques de la législation. Comprendre: conditionner sa validité future à l'injection d'une dose booster .

Vaccination et médicaments

Les Vingt-Sept soulignent encore "l'importance vitale" de la vaccination pour lutter contre la pandémie en pleine émergence d'Omicron. Alors que l’Autriche prévoit à partir de février des amendes pouvant aller jusqu'à 3.600 euros pour les personnes non vaccinées, et après que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a estimé qu'il est temps pour l'UE de "réfléchir" à la vaccination obligatoire, cette question n’a été que "légèrement évoquée par deux dirigeants" , selon une source européenne.

Les Vingt-Sept insistent aussi dans leurs conclusions sur la coopération internationale: sans remettre en cause le refus européen de lever les brevets sur les vaccins, ils soulignent les efforts de l’Union quant au partage de doses – elle est le plus grand donateur mondial – et à l'assistance médicale. À deux mois d’un sommet avec l’Union africaine et alors que le taux de vaccination reste anecdotique dans de nombreux pays africains, "nous devons être très attentifs à calibrer les bons messages", glisse une source diplomatique.