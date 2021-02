Les Vingt-Sept veulent accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19

Accélérer les vaccinations

"Notre priorité est d’accélérer les vaccinations dans toute l’UE. Cela signifie accélérer le processus d'autorisation des vaccins, ainsi que leur production et leur livraison", dit le président du Conseil européen Charles Michel dans sa lettre d'invitation aux dirigeants. "Cela implique également de s'assurer que les livraisons de vaccins sont prévisibles et que les sociétés pharmaceutiques respectent leurs engagements."

Maintien des restrictions aux frontières

Les dirigeants européens devraient convenir de maintenir les restrictions aux déplacements non essentiels à l'intérieur de l'UE afin de limiter la propagation des variants du Covid-19. Le combat contre la pandémie "reste difficile en raison de l'émergence de nouvelles variantes et de la nécessité de trouver le juste équilibre entre les restrictions et la fluidité de la circulation des biens et des services dans le marché unique", estime Charles Michel.