Les accusations de viol à l'encontre d'Assange classées sans suite en Suède

L'informaticien australien de 48 ans, actuellement détenu en Grande-Bretagne, a toujours nié les accusations portées contre lui en 2010. Si la partie civile ne fait pas appel de cette décision, près de dix années de procédure se concluront par un constat d'échec pour la justice suédoise qui ne sera pas parvenue à faire comparaître Julian Assange, réfugié depuis 2012, et jusqu'à son arrestation en avril dernier, à l'ambassade d'Equateur à Londres.

Éléments de preuve affaiblis

Agée d'une trentaine d'années à l'époque des faits, la plaignante suédoise accuse l'Australien d'avoir engagé un rapport sexuel pendant qu'elle dormait et sans préservatif, alors qu'elle lui avait refusé tout rapport non protégé à plusieurs reprises. Julian Assange, qu'elle avait rencontré à Stockholm lors d'une conférence de WikiLeaks, a toujours soutenu qu'elle était consentante et avait accepté de ne pas utiliser de préservatif.