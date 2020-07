Les armes du Donbass se sont-elles tues pour de bon?

Moscou et Kiev se félicitent d’un cessez-le-feu dans l'est de l’Ukraine. Si l’arrêt des hostilités se confirme, la voie vers une issue politique du conflit reste à baliser.

Après six années de guerre et une liste interminable de trêves non respectées, la région ukrainienne du Donbass a vu dans la nuit de ce dimanche à lundi un nouveau cessez-le-feu entrer en vigueur. Le conflit entre armée régulière et séparatistes pro-russes de l’Ukraine orientale est figé depuis 2015 dans un bourbier de faible intensité. Si rien ne permet d’assurer que cette fois l’arrêt des hostilités sera durable, c’est un nouvel espoir pour la région.