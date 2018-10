Les carburants changent de nom, voici comment vous y retrouver

Dès vendredi prochain, l'étiquetage des carburants sera identique dans toute l'Europe. De quoi en perturber certains lors du prochain passage à la pompe. Mais pas de panique, on vous explique comment vous y retrouver avec les nouveaux noms.

Les étiquettes des carburants vont connaître une profonde transformation le 12 octobre prochain. Le but? Une harmonisation, tant par la dénomination que par la couleur, dans l'ensemble de l'Union européenne.

L'UE veut ainsi aider les consommateurs à choisir le carburant approprié à leurs véhicules dans toute l'Europe. Les nouvelles étiquettes seront déployées dans les 28 Etats membres ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, Macédoine, Serbie, Suisse et Turquie.

Les essences Super 95-E10 et Super 98 deviennent respectivement E10 et E5 tandis que le diesel (10S) s'appellera désormais B5. Le LPG garde, lui, son nom.

Les couleurs jaune et verte des pistolets et des étiquettes disparaîtront. Elles feront place à des modèles blancs avec des lettres noires. Il y aura en outre des formes d'étiquettes spécifiques selon le carburant: un cercle pour l'essence, un carré pour le diesel et un diamant pour ceux de type gazeux. Chacune de ces formes sera remplie d'une lettre: un E pour l'essence, suivie d'un chiffre pour le taux d'éthanol en %, et un B pour le diesel, accompagné d'un chiffre représentant la teneur en biocarburant.

Ces nouvelles étiquettes seront placées à proximité immédiate du bouchon à carburant et dans le manuel d'utilisation sur les véhicules neufs, c'est-à-dire mis sur le marché ou immatriculés à partir du 12 octobre. Elles seront également apposées dans les stations-services, sur le corps de pompe et sur le pistolet distributeur. On les retrouvera enfin chez les concessionnaires automobiles.

"Il y aura une période de transition pendant laquelle les deux noms seront utilisés." SPF Economie

Cette nouvelle dénomination ne causera-t-elle pas une certaine confusion parmi les consommateurs? "Il faudra probablement s'y adapter", concède-t-on au SPF Economie. "Mais il y aura une période de transition pendant laquelle les deux noms seront utilisés. Il y aura également une campagne d'information en ligne."

Pour la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco), les mots diesel et essence ne vont pas disparaître pour de bon pour autant. "Ils ne sont pas interdits. Et, au début, les pompes les mentionneront encore bien sûr", y assure-t-on. Brafco trouve que cette dénomination unique est une avancée, surtout avec les variantes du diesel qui sont proposées actuellement.