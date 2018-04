Les chefs cab' de la Commission Juncker à la mer

Rien de tel que l’air iodé de la Côte et ses plages de sable fin pour vivifier les neurones d’un chef de cabinet, même si le soleil y est, comme l’issue d’une réunion européenne, le plus souvent imprévisible. Les "éminences grises" des 28 commissaires européens ont pris le bus lundi matin, direction Knokke-Heist, pour deux jours de réflexion sur le budget de l’UE et l’avenir de l’Europe.