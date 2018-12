Les concessions d'Emmanuel Macron virent au casse-tête économique

La France va devoir faire preuve de créativité financière si elle veut amortir le coût des mesures décidées par Emmanuel Macron afin d'amoindrir la contestation des gilets jaunes. Car la note sera salée. La combinaison de l'annulation de la hausse de la CSG (contribution sociale généralisée) pour les salaires inférieurs à 2000 euros, de la hausse du SMIC (salaire minimum) dont le véhicule sera un grossissement de la prime d'activité, de la défiscalisation des heures supplémentaires et de la prime de fin d'année versée de façon discrétionnaire par les employeurs, pourrait coûter, selon les services du ministère de l'Economie et des Finances, entre 8 et 10 milliards d'euros.