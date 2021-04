Les conservateurs allemands choisissent Laschet pour succéder à Angela Merkel

La course à la succession d'Angela Merkel était pour le moins serrée entre Armin Laschet , dirigeant de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), et Markus Söder , patron du parti allié bavarois CSU. C'est finalement le premier qui a remporté le duel, mais les hostilités ne font que commencer pour accéder à la chancellerie.

"Les dés sont jetés, Armin Laschet sera le candidat de l'Union conservatrice" constituée des deux partis CDU de la chancelière et CSU en Bavière, a déclaré ce mardi son rival Markus Söder, promettant de le soutenir "sans rancune et de toutes ses forces" aux législatives du 26 septembre. L'actuelle chancelière, qui a mené les conservateurs vers quatre victoires consécutives, l'a également félicité. "Je me réjouis de notre coopération dans les mois à venir", a déclaré Angela Merkel, selon un tweet publié par son porte-parole.