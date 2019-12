Les coulisses du premier sommet européen du président Michel

Charles Michel ne devait pas rater son entrée à la présidence du Conseil européen. Pour son premier sommet, trois États l’attendaient au tournant sur la question climatique. Le président du Conseil a relevé le défi, mettant à l’épreuve la méthode qu’il veut imprimer aux rencontres des dirigeants européens, basée sur le consensus et le rapprochement des États. Et, en toile de fond, une solide communication politique.

Un parfum de fraîcheur planait dans les coulisses de l’ultime Conseil européen de l’année, jeudi et vendredi. La nouvelle équipe aux rênes de l’Union, la "dream team" comme la désignent les sherpas, y était pour beaucoup. Le nouveau président du Conseil, Charles Michel, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, celle de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et le Haut représentant aux Affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell.

Charles Michel affichait des airs de jeune premier . Quelques heures avant le début de la rencontre, il partageait sur son compte Instagram un instant de son intimité. Lui, chemise blanche et bretelles, le biberon à la main, nourrissant sa fille Lucie blottie contre lui. De quoi désarmer les critiques les plus féroces prêts à lui tailler des croupières pour son baptême du feu.

On n’apprend pas à un Michel à faire des grimaces. Derrière les faux airs de débutant, se cache une ceinture noire de la communication politique. Flanqué de ses deux conseillers en communication, l’ancien journaliste du Soir, Jurek Kuczkiewicz, et son fidèle porte-parole Barend Leyts, l’ancien Premier ministre belge a réussi jeudi soir un exercice de conviction, ponctué d’un dérapage contrôlé sur le climat.

Un climat houleux

L’affaire était mal partie. Trois États, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie étaient décidés à bloquer l’engagement de l’Union à atteindre la neutralité carbone pour 2050. Le débat devait durer quelques heures, en fin d’après midi. Il a phagocyté sur toute la soirée.

L’attaque était classique. Une fracture entre l’est et l’ouest présageant le naufrage du Conseil européen, comme sur le dossier migratoire qui a pourri le mandat du précédent président, Donald Tusk.

Après un échange de vue, la division était totale. La Tchéquie voulait mentionner dans les conclusions son intention d’utiliser le nucléaire pour décarboner sa production d’énergie . Refus de l’Allemagne, du Luxembourg et de l’Autriche. La Hongrie voulait des garanties financières. La Pologne avait déposé une multitude d’amendements. Charles Michel fit barrage.

Aucune communication ne filtra de la réunion des Vingt-Sept. Vers 18h, Barend Leyts descendit dans la salle de presse pour faire quelques déclarations "off the record". Entouré d’une nuée de journaliste, il répétait "les échanges de vue sont en cours" , concluant d’un "je ne suis pas là pour faire de l’émotionnel" . Flouter la communication est plutôt de bonne guerre. Le tout laissait entrevoir la perspective d’une négociation jusqu’au bout de la nuit, une de celle dont les Européens ont le secret.

Une "évolution"

Pour aller à l’essentiel, Charles Michel a évacué les dossiers critiques, à l’agenda ou non, qui auraient pu parasiter les débats.

Comme la question de Malte et de son Premier ministre Joseph Muscat. Ce dernier a indiqué qu’il démissionnerait suite à l’enquête sur l’assassinat en 2017 de la journaliste Daphne Caruana Galizia, qui investiguait sur la corruption au plus haut niveau politico-économique à Malte. L’affaire a conduit à la démission de son chef de cabinet. Plusieurs dirigeants et le président du Parlement européen voulaient à tout prix évoquer cette crise.