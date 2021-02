Les demandes d'asile en Europe ont diminué d'un tiers en raison de la pandémie

Les demandes d'asile dans l'Union européenne (UE) en 2020 ont diminué d'un tiers par rapport à 2019, pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2013 , en grande partie en raison des restrictions de voyage d'urgence. C'est ce qui ressort d' une analyse publiée ce jeudi par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO).

Quelque 461.300 demandes d'asile ont été déposées en 2020, contre 671.200 en 2019. Cette baisse considérable (-31%) reflète "l'impact de la pandémie COVID-19 et les mesures d'urgence connexes, telles que les restrictions de mouvement" , souligne l'EASO.

Les principaux pays d'origine sont restés inchangés. Les Syriens ont déposé le plus de demandes (64.540). Avec 48.578 demandes, les Afghans sont devenus la deuxième nationalité la plus fréquente, suivis des Vénézuéliens (30.643), des Colombiens (29.438) et des Irakiens (18.167).