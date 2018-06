Les députés britanniques feront-ils vaciller Theresa May et son plan pour le Brexit?

Une fois n'est pas coutume, Theresa May se retrouve confrontée au Parlement britannique ce mercredi. Un vote crucial, permettant de définir le rôle du Parlement dans le Brexit, est à l'ordre du jour.

Pas de répit pour Theresa May. La Première ministre avait sauvé de justesse son accord sur le Brexit devant le Parlement britannique la semaine dernière. Et ce, malgré les contestations grandissantes au sein même de son parti. C'était sans compter l'adoption d'un amendement ce lundi par la Chambre des Lords proposant un droit de veto au Parlement sur l'accord final du Brexit.

Quel rôle pour le Parlement?

Confusion au Parlement britannique. Deux amendements à l'accord sur le Brexit vont s'opposer ce mercredi et risquent de fragiliser un peu plus Theresa May. La pomme de la discorde? Le rôle du Parlement et son droit de regard sur la version finale du texte.

Recul de la livre La livre continue à céder du terrain face au dollar évoluant à ses plus bas niveaux en sept mois. La devise est fortement affectée par le vote des Lords qui ont infligé un nouveau camouflet à Theresa May ce lundi.

Un amendement a été présenté par la Chambre des Lords ce lundi et prône l'instauration d'un droit de veto et la possibilité de réclamer la reprise des négociations avec Bruxelles.

A l'inverse, le gouvernement britannique plaide pour un vote du Parlement qui ne serait que consultatif et lui dénie tout droit de s'opposer au résultat des négociations.

Cependant, le secrétaire d'Etat du Brexit David Davis a annoncé avant la tenue du vote que la possibilité d'amender ou non la proposition gouvernementale serait laissée à la discrétion du Président du parlement. Il a réaffirmé que l'amendement de la Chambre des Lords était "une tentative de sortir du chemin du Brexit."



"Nous ne pouvons pas accepter un amendement (...) qui permettrait au Parlement de dicter l'approche du gouvernement sur la sortie de l'UE, liant les mains de la Première ministre et rendant plus difficile d'atteindre un bon accord pour le Royaume-Uni", a justifié le porte-parole de Theresa May.



"Il ne s'agit pas de faire échouer ou de bloquer le Brexit. Il ne s'agit pas de lier les mains des négociateurs...il s'agit simplement de laisser jouer à la Chambre un rôle significatif" Keir Starmer Député travailliste

La ligne se veut ferme du côté de l'exécutif: le Parlement n'aura pas le dernier mot.

> Pour rappel, la semaine passée, la Première ministre avait réussi à faire chuter les amendements proposés par les Lords sur l'accord final du Brexit en promettant un compromis de dernière minute aux sceptiques de son Parti conservateur.

Fronde interne

Un compromis qui manifestement n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Ils fustigent la volonté de l'exécutif de refuser l'octroi de pouvoirs plus grands au Parlement. "Un vote du Parlement n'arrêtera pas le Brexit. Vous n'aviez pas voté pour reprendre le contrôle et rendre au Parlement britannique sa souveraineté?", a tweeté la députée conservatrice Anna Soubry, en faisant allusion à un slogan de la campagne pro-Brexit.

L'auteur de l'amendement litigieux pour le gouvernement, le conservateur Dominic Grieve, a appelé à mettre fin à "l'hystérie" et "aux accusations de trahison proférées contre ceux qui sont en désaccord avec l'approche du gouvernement", sur la chaîne SkyNews.

"Nous ne pouvons pas laisser les députés qui ont voté pour rester dans l'UE réduire au silence la volonté de la majorité. Il est de notre devoir de mettre en œuvre le Brexit" Andrea Jenkyns Députée conservatrice

Autre bataille parlementaire: celle des europhiles qui entendent faire de leur mieux pour préserver des liens étroits avec l'UE face aux europhobes qui plaident pour une séparation nette et ferme avec l'Europe. Ces derniers considèrent que les pro-UE veulent affaiblir le Brexit voire l'annuler. "Nous ne pouvons pas laisser les députés qui ont voté pour rester dans l'UE réduire au silence la volonté de la majorité. Il est de notre devoir de mettre en œuvre le Brexit", a déclaré la députée conservatrice Andrea Jenkyns.

Inquiétude de Bruxelles

Le regain des tensions en Grande-Bretagne n'est pas pour rassurer Bruxelles. Les divisions rendent incertaine la conclusion d'un accord en octobre, comme prévu initialement. Une deadline permettant aux parlements nationaux et européen de statuer sur le Brexit avant sa mise en vigueur effective le 29 mars.

"Nous avons besoin de plus de réalisme sur ce qui est possible et sur ce qui ne l'est pas" Michel Barnier Négociateur de l'UE pour le Brexit

Peu d'avancées dans les négociations, une question irlandaise encore en suspens... les constats du sommet européen de la semaine prochaine devraient être sans appel. D'autant que Theresa May a elle-même convenu que le Brexit ne serait pas la principale préoccupation de ses partenaires, davantage focalisés sur l'immigration.

La coopération en matière de sécurité entre l'Europe et la Grande-Bretagne est également bancale puisque Michel Barnier, négociateur de l'UE pour le Brexit, a retoqué les propositions avancées par Londres. "Nous avons besoin de plus de réalisme sur ce qui est possible et sur ce qui ne l'est pas", a-t-il martelé.

Ainsi, le Royaume-Uni ne pourra plus participer aux réunions d'Europol, ni accéder aux bases de données de police communes ni même bénéficier du système de mandat d'arrêt européen s'il continue de refuser la liberté de circulation des citoyens et le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

52% Vote en faveur du Brexit 52% des votants britanniques avait opté pour le choix du Brexit lors du référendum de juin 2016.

L'avenir politique de Theresa May dépendra de l'issue de ce vote. Certains défenseurs d'un Brexit dur ont annoncé en privé qu'ils tenteraient d'évincer la Première ministre en cas de défaite au Parlement. Impossible auquel cas de savoir s'ils bénéficieraient d'un soutien suffisant pour le faire.