Les députés européens ne voteront pas l'accord sur le Brexit avant les Britanniques

Les députés européens n'ont pas l'intention de voter sur l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE) avant que le Parlement britannique ne se décide. C'est ce qui ressort d'un débat sur le dernier sommet européen et l'accord sur le Brexit, qui se tient ce mardi au Parlement européen à Strasbourg. "La procédure de ratification ne débutera ici qu'après le vote britannique" a insisté le libéral Guy Verhofstadt (Renew Europe), président du groupe de pilotage du Brexit pour le Parlement.

Le Brexit a été une perte de temps et d'énergie.

Dans dix jours, le 31 octobre, le Royaume-Uni doit en principe sortir de l'Union européenne. L'UE et le Royaume-Uni ont conclu un accord de sortie jeudi dernier. Leurs assemblées respectives doivent encore le ratifier. Convoqué samedi pour une séance exceptionnelle, le Parlement britannique n'a pu le ratifier. Les élus ont, au contraire, exigé du Premier ministre Boris Johnson qu'il demande à l'Europe un nouveau report de la date du Brexit pour leur laisser le temps d'examiner l'accord.

Les regrets de Jean-Claude Juncker

"Le Brexit a été une perte de temps et d'énergie", a lancé, pour sa part, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, regrettant les années de négociations autour de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Le Luxembourgeois, véritable mémoire de l'UE, est, lui aussi, sur le départ. "C'est ma 147e session du Parlement européen, ou plutôt ma 148e, je n'arrive plus à compter" a-t-il dit, ému et fort applaudi.