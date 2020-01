Les derniers survivants d'Auschwitz lancent un avertissement

75 ans après la libération d'Auschwitz, des survivants de l'Holocauste , toujours moins nombreux, se réunissent ce lundi sur le site du camp de concentration pour honorer les plus de 1,1 million de personnes, principalement juives , qui y ont perdu la vie. L'occasion, aussi, pour eux de lancer un avertissement au monde face à l'antisémitisme rampant .

Nous voulons que la prochaine génération sache ce que nous avons vécu, et que cela ne se reproduise plus jamais.

Venus des quatre coins de la planète, ils sont plus de 200 survivants à de retrouver sur le site d'Auschwitz , situé dans le sud de la Pologne. Leurs témoignages sonnent comme un avertissement grave après une récente vague d'attaques antisémites des deux côtés de l'Atlantique, certaines mortelles.

Les survivants, vêtus de bonnets et écharpes à rayures bleues et blanches symbolisant les uniformes que les prisonniers portaient dans le camp, ont traversé le tristement célèbre portail en fer forgé formant les mots "Arbeit macht frei" (en allemand, "Le travail rend libre"). Accompagnés par le président polonais Andrzej Duda, ils ont déposé des couronnes de fleurs près du "mur de la mort", où les nazis ont abattu des milliers de prisonniers.

"Que cela ne se reproduise plus jamais"

" Nous voulons que la prochaine génération sache ce que nous avons vécu, et que cela ne se reproduise plus jamais ", a déclaré avant la cérémonie dimanche matin David Marks, 93 ans, survivant d'Auschwitz, la voix brisée d'émotion.

Trente-cinq membres de la famille proche et lointaine de ce Juif roumain ont été tués à Auschwitz, le plus grand des camps de la mort mis en place par l'Allemagne nazie, devenu le symbole des six millions de Juifs européens tués dans l'Holocauste.