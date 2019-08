Les descendants de Guillaume II réclament leur héritage

Pendant cinq ans, les deux parties ont négocié dans la plus grande discrétion. Jusqu’à la fin de non-recevoir adressée officiellement par écrit par l’Etat fédéral à la famille Hohenzollern à la mi-juillet. Une copie de ce courrier ayant fuité dans la presse, c’est sous le regard incrédule de l’opinion que les descendants de Guillaume II, le dernier empereur d’Allemagne, tentent désormais de faire valoir leurs "droits". Une réunion de crise entre l’Etat et la famille s’est tenue fin juillet sans succès, et un procès semble désormais inéluctable. L’affaire relance le débat sur l’indemnisation des victimes du régime communiste et sur le rôle de la famille impériale lors de l’arrivée des nazis au pouvoir.