Les espoirs d'un accord sur l'après-Brexit sont "faibles", dixit Ursula von der Leyen

La présidente de la Commission européenne a expliqué aux dirigeants des Vingt-Sept, réunis en Sommet, qu'elle craignait qu'on se dirige vers un "no deal".

Ursula von der Leyen a estimé qu'il y avait "plus de probabilité pour un no deal que pour un deal" dans un bref compte rendu de son dîner avec le Premier ministre britannique devant les chefs d'État et de gouvernement européens, réunis, ce vendredi, en Sommet à Bruxelles, ont confié à l'AFP plusieurs participants.