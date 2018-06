Les eurodéputés dénoncent l'inaction des Etats sur la migration

Les députés européens avaient prévu de débattre ce mardi des priorités du prochain sommet des chefs d’État ou de gouvernement de l’UE, fin juin à Bruxelles, comme la zone euro, le budget et la défense. Il n’en fut rien. Le sort de l’Aquarius et des 629 migrants à son bord a court-circuité l’agenda.

"Il y a au moins une chose sur laquelle vous devriez arrêter de parler et décider, c’est la crise migratoire", a tonné le chef de file des libéraux Guy Verhofstadt (ALDE), dénonçant l’incapacité des 28 dirigeants de l’UE à réformer le Règlement de Dublin malgré trois années de palabres. "Plus de 10.000 migrants sont morts noyés depuis le début de cette législature et plus de 800 depuis le début de l’année", a-t-il dit.